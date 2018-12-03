شكرا لقرائتكم اتفاقية الرياضات اللاسلكية تصنع مستقبل سيارات الريموت كنترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وقّع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود تختص بصناعة السيارات “ريموت كنترول” وتطويرها؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتوطين التصنيع وقطع الغيار.

ووقع الاتفاقية من جانب اتحاد الرياضات اللاسلكية رئيس الاتحاد سعود الفغم، وعن الجامعة المشرف على معهد التصنيع المتقدم الدكتور هشام الخليفة، وذلك بمقر المعهد بالرياض.

وأكد الدكتور هشام الخليفة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المبادرات التي أطلقها المعهد بهدف عقد شراكات مع الجهات المهتمة بنقل تقنية التصنيع التي تخدم المعهد في تنفيذ خطته الإستراتيجية الثانية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تُعنى بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد لتوطين عملية التصنيع المتعلقة بصناعة السيارات اللاسلكية.

وأشار الفغم إلى أن هذه الاتفاقية ستكون نقطة انطلاق لتوطين صناعة هذا النوع من الرياضات اللاسلكية، مبينًا أنه سيتم وفق هذه الاتفاقية تكوين فريق عمل يمثل الجهتين يعنى بهذه الصناعة وتطويرها، وتقديم كل ما من شأنه الوصول إلى أهدافها ويخدم محبي هذه الرياضة في المستقبل من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من قطع غيار لسيارات الريموت كنترول وتصنيعها.

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