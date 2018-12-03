شكرا لقرائتكم أمطار مرتقبة على تبوك والمدني: ابتعدوا عن تجمعات المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية، التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة بدءًا من مساء الغد وحتى يوم الجمعة القادم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزير بن فرحان الشمري، أن منطقة تبوك وخاصة محافظتي تيماء وأملج قد تشهد- بمشيئة الله- وبناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية وهطول للأمطار التي قد تتراوح مابين المتوسطة إلى الغزيرة، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية مع وجود انخفاض في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسبًا لأي طارئ لا قدر الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بجوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب وعدم المجازفة في عبور تلك الأودية والسيول وعدم استخدام أجهزة التدفئة ذات الجودة الرديئة.

ونوهت بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متمنيًا للجميع السلامة.

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