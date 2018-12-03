الان تتابع الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي: معرض الصقور والصيد يؤكد حرص القيادة على تراثنا وحضارتنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي، حسام بن عبدالمحسن الحزيمي، إن معرض الصقور والصيد الذي ينطلق غدا الثلاثاء في الرياض ويستمر حتى يوم السبت المقبل يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور -حفظهما الله-.

ونوه الحزيمي إلى أن الدعم الذي يتلقاه المعرض يؤكد حرص القيادة الرشيدة في الحفاظ على التراث والثقافة السعودية المتمثلة في هواية الصيد بالصقور، مبيناً أن المعرض يقام على مساحة 14.700 متر مربع، ويعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال دعم هواية الصقور والصيد والرحلات البرية المصاحبة والحفاظ على التراث الثقافي في المملكة ومنطقة الخليج، إلى جانب بعده العربي والعالمي، مشيراً إلى أنه سيشارك في المعرض 250 عارضًا ومشاركًا محليًا وخليجيًا وأجنبيًا، وسيقدم منتجاته ومشاركاته في قطاعات رحلات الصيد والصقارة والطيور والمنتجات والخدمات البيطرية والصيدلانية والفروسية والحفاظ على التراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية والأسلحة واكسسوارات الصيد.

وأشار الحزيمي إلى أن أنشطة وفعاليات معرض نادي الصقور السعودي ستتضمن العديد من الأنشطة والتفاصيل المتعلقة بهذه الهواية الأصيلة بما يشبه المحاكاة لتجربة متكاملة كان يمارسها هواة الصقور والصيد عبر التاريخ، وتجهيز العديد من الأنشطة التعليمية حول الصيد بالصقور وحماية البيئة المستدامة، بالإضافة إلى المزادات والمعارض الفنية.

يذكر أن الدورة الأولى لمعرض نادي الصقور السعودي ستخصص العديد من الفعاليات والأنشطة للأطفال كورش العمل والألعاب التي من شأنها نشر الوعي البيئي بين الأطفال، وربطهم بهدف المعرض الرامي للتعريف بالتراث والعادات التاريخية، والحفاظ عليها وغرسها في نفوس شباب الوطن من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات الوطنية التي تعكس الصورة التاريخية للجزيرة العربية بطريقة دمجت عراقة التراث بعصرية الأداء.