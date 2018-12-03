شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير يبحث ووزير الخارجية الجزائري تعزيز التعاون الثنائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجزائر) بحث وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في الجزائر اليوم (الاثنين)، ووزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بحث وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في الجزائر اليوم (الاثنين)، ووزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.



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