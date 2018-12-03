شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول رحلة تجريبية مغادرة لقطار الحرمين من مطار المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم (الإثنين) عن انطلاق أول رحلة تجريبية مغادرة لقطار الحرمين من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم (الإثنين) عن انطلاق أول رحلة تجريبية مغادرة لقطار الحرمين من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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