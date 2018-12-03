شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الأوقاف اليمني يزور منفذ الوديعة الحدودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة )

زار اليوم (الاثنين) وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة اليمني طارق القرشي منفذ الوديعة الحدودي.

والتقى في مستهل زيارته مدير عام جوازات المنفذ العقيد حامد القحطاني والذي أطلعه على كافة الترتيبات والاستعدادات للتعامل مع جموع المعتمرين اليمنيين القادمين من مختلف المحافظات اليمنية وبمختلف وسائل النقل، ثم قام العقيد القحطاني بمرافقة الوكيل للاطلاع على سير العمل في صالة استقبال المعتمرين اليمنيين والتي تعمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة بعدد 14 «كونتر» استقبال.

وقد أبدى الوكيل ارتياحه لما لمسه من جهود جبارة تبذلها كافة كوادر الجوازات بالمنفذ وعلى مدار الساعة، ثم التقى الوكيل مدير عام جمارك منفذ الوديعة أحمد المالكي والذي أطلعه بدوره على الجهود التي تبذلها فرق الجمارك بكامل قدراتها في خدمة وتسهيل إجراءات المعتمرين اليمنيين. وأشاد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد طارق القرشي بالجهود المبذولة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية في سبيل تذليل وتسهيل كافة العقبات أمام الحجاج والمعتمرين اليمنيين. رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة القنصل بسفارة الجمهورية اليمنية خالد حزام.