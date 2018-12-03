شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات تحتفل باليوم الوطني الإماراتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الشارقة)

احتفلت الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات، بالتعاون مع الأندية الطلابية السعودية في الجامعات الإماراتية، في إمارة الشارقة، باليوم الوطني الإماراتي الـ 47، بحضور الملحق الثقافي السعودي الدكتور راشد الغياض ومدير الشؤون الثقافية والمشرف على الفعالية الدكتور محمد المسعودي والهيئة الادارية للأندية الطلابية السعودية في الإمارات، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث أقامت الملحقية مسيرة خاصة بهذه المناسبة تحت عنوان "شعب واحد" جابت شوارع منطقة السيتي ووك بدبي، بمشاركة منسوبي القنصلية والملحقية الثقافية والطلبة السعوديين وزملائهم الإماراتيين في الجامعات الإماراتية وإدارة وفريق عمل مجموعة ألف.

حيث جابت المسيرة مختلف شوارع السيتي ووك بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من الإماراتيين والسعوديين ومختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، تتقدمهم سيارات ودراجات الطلبة السعوديين في جامعات الدولة، حيث تميزت المسيرة بحمل أعلام دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ورفع صور القيادة الرشيدة للدولتين.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور راشد الغياض:" كثفت الملحقية الثقافية السعودية من جهودها لمقابلة الود والاحتفاء الإماراتي بوفاء يليق ومكانة هذه العلاقة التي تجمع القيادتين السعودية والإماراتية، ولم نجد أبداً أفضل من هذا الوفاء الذي نعبر به عن فرحتنا بروح الاتحاد الـ 47 حيث تواصل الإمارات حضورها وتألقها، وبما يليق بالمشهد الثقافي في البلدين الشقيقين الذي ينطلق من رؤية حكيمة يتبناها كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ".

كما أضاف مدير الشؤون الثقافية والمشرف على الفعالية الدكتور محمد المسعودي: "تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الإماراتية السعودية، وقد بادرنا في الملحقية الثقافية بإعلان مشاركتنا في احتفالية اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات الحبيبة لتصبح السعودية أول الدول التي تعلن عن مشاركتها في الاحتفالية وذلك منذ أن اختتمت مشاركتها في معرض الشارقة للكتاب مؤخراً حيث عقدت ندوة وأمسيتين شعريتين سعودية إماراتية مشتركة بحضور مجموعة من المتخصصين بالشئون الثقافية والتاريخية والإعلامية، بالإضافة إلى أكثر من اثني عشر فعالية تتبناها الملحقية الثقافية والأندية الطلابية في يوم الإمارات الوطني حباً ووفاءً للإمارات وقيادتها وشعبها".

من جهته قال رئيس مجموعة ألف الشيخ خالد بن سلطان القاسمي،: "نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات الوفي".

وأضاف الشيخ خالد القاسمي: "يسعدنا المشاركة ودعم مسيرة "شعب واحد" في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، والتي تؤكد على عمق علاقات الاخوة والصداقة مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات وأندية الطلبة والطالبات في الجامعات على مبادرتهم القيمة".