شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «البلدية والقروية» يعتمد لوحات مؤشرات القطاع البلدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انطلقت أمس (الأحد) أولى ورش إطلاق لوحات مؤشرات القطاع البلدي في مرحلتها الأولى على مستوى الأمانات والبلديات الفرعية والمرتبطة والتي أقامها مركز قياس الأداء البلدي برئاسة نورة بنت نجر العتيبي كخطوة أولى نحو مواءمة أعمال القطاع البلدي في البلديات مع مايتم في الأمانات وديوان الوزارة، وامتدت الورش ليومين متتاليين بواقع 268 بلدية مرتبطة و 99 بلدية فرعية حيث بلغ عدد رؤساء البديات وفرق الأمانات قرابة 486 شخصاً بحضور كل من مركز أداء الأجهزة العامة ومركز الإنجاز لتعريف الميدان البلدي عن قرب بالتزامات القطاع البلدي ضمن برامج الرؤية.

وتأتي هذه الورش انطلاقاً من توجه الوزارة لرفع كفاءة أداء القطاع البلدي ورفع جودة الخدمات المقدمة من القطاع كأحد أهدافها نحو التمحور حول المستفيد متبنية شعار (أن يكون الفرد فخوراً بمدينته).

واختتمت الورش باعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ماتم خلال الورش إيذاناً ببدء القياس لهذا الربع، مؤكداً بحضور المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس حسام الدين المدني، بأن الهدف من تأسيس مركز قياس أداء القطاع أن يكون أداة فاعلة ممتدة داخل الوزارة تساهم في عكس صورة واقعية عن التحديات وفرص التحسين وتبرز جهود الميدان في القطاع البلدي بشكل مهني ووفق أطر قياس علمية، تحفز بدورها على رفع كفاءة الأداء وتتبنى منهجية إدارة الأداء المتبعة بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.