شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على الخدمات الإلكترونية والبلدية بمبنى الأمانة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

ضمن حرص أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على متابعة الأداء في مختلف الإدارات الحكومية في المنطقة، والالتقاء بمنسوبيها، زار الأمير بدر بن سلطان اليوم (الاثنين) مبنى أمانة منطقة الجوف الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء الزيارة الميمونة للمنطقة.

وكان في استقبال الأمير بدر بن سلطان أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي ووكلاء ورؤساء البلديات وقياداتها، وعدد من المسؤولين في المنطقة.

وقد اطلع أمير المنطقة خلال الزيارة على الأنشطة والمرافق ومركز خدمة العملاء، واستمع لشرح من المهندس الغامدي عن المشاريع البلدية المعتمدة بالمنطقة ومراحل سير العمل بها مؤكدا أنها تسير وفق الخطة الزمنية المرسومة لها كما اطلع علي مختلف التطبيقات الإلكترونية بالأمانة وعلى رأسها خدمات «بلدي» الإلكترونية.

وأوضح أمين المنطقة أن مبنى الأمانة من المباني الخضراء الحديثة التي يحرص وزير الشؤون البلدية والقروية على دعمها في المدن والمحافظات، وأنه من الأبنية الصديقة للبيئة ويتميز بمسطحاته الخضراء الواسعة.

وقد أبدى أمير منطقة الجوف إعجابه بما اطلع عليه من تميز في العمل وجودة في توظيف الأساليب الحديثة والتقنيات المتقدمة، كما أشاد بدور منسوبي الأمانة بالرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحرصهم على خدمة العملاء وتطوير الأعمال، في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للخدمات البلدية، متمنياً للجميع التوفيق.