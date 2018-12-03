شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: لقائي مع قيطوني من أجل استقرار أسواق النفط العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم (الاثنين) إنه التقى مع نظيره الجزائري مصطفى قيطوني في إطار التنسيق المستمر بين البلدين من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.

وذكر الفالح على حسابه في «تويتر»، أنه ناقشاه «المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة».

وزار وزير الطاقة خالد الفالح الجزائر ضمن الوفد المرافق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار جولة تشمل عددا من الدول العربية.

وأكد الفالح أن المشاركة ضمن الوفد المرافق لولي العهد للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تمثل انطلاقة جديدة نحو تعاون أشمل، وتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مقدما شكره للحكومة الجزائرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.