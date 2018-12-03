شكرا لقرائتكم خبر الصناعات العسكرية السعودية تشارك بمعرض "إيديكس 2018" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

تشارك الـمؤسـسة الـعامـة لـلصناعـات العسكرية بالـمملكة بـمعرض الـصناعـات الدفاعية والعسكرية "إيـديكـس 2018" بجمهورية مـصر العربية الـمقام بـمركـز الـمعارض الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2018م.

وتقدم المؤسـسة من خلال جناحها (رقـم 1220) بالمعرض، الطائرة غير المأهولة، والـتي تـقوم المؤسـسة بإنتاجها، وتتميز بخفة وزنها وقدرتها على التخفي والارتفاع بنحو 16500 قدم، مع قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 8 ساعات، إضافة لحمولاتها المتعددة التي تشمل أنظمة التصوير النھاريـة والليلية، فـي حين يبلغ مداھا العملياتي دائرة نصف قـطرھـا 100 كـلم، لتكون بذلك إحدى الوسائل التي يمكن الاعتماد عـليھا في أنـظمة الدفاع الـعسكرية، ويضم أيضا طائرتي حارس الأجواء والنورس والـلتين يعمل معھـد الأمـير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة على إنشاء وتجھيز خطوط إنتاجهما.

وتعتبر حارس الأجواء منظومة طائرة بدون طيار تـكتيكية لمھام المراقبة والاستطلاع، حيث تم التصميم والتصنيع بالكامل في المملكة، ويشمل ذلـك تصميم وتصنيع الھياكل والأنـظمة الالكترونية وكتابة كافة البرمجيات، وتتكون منظومة حارس الأجواء مـن طائرتين ومحطة تحكم أرضي، وحاوية نقل واتصالات، وتصل حمولتھا لنحو 50 كيلو جراما، وتحلق على ارتفاع يصل إلى 18 ألف قدم وبمدة طيران مـتواصلة تصل إلى 10 سـاعات وبمدى اتصال يبلغ 200كلـم، كما تحتوي على نـظام تحكم آلي كامل بالطائرة بما في ذلك الإقلاع والھبوط، ونظام للتحكم بالطائرة عن بعد في حال الحاجة.

وتتميز طائرة النورس أيضا بكونھا تكتيكية ذات وزن خفيف مخصصة لمھام المراقبة والاستطلاع، ويمكن حملھا وإطلاقھا مـن مواقع مختلفة بنظام الإطلاق المتحرك، كما يمكن استخدامھا على المنصات البحرية، ومن مھامھا تتبع الأهداف ودعم وتصحيح النيران.

ويـشتمل جناح المؤسـسة بمعرض إيديكس 2018، على منتجات مصنع الأسلحة والذخـيرة، ومنتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، إضافـة إلى منتجات مصنع أجھزة الاتصالات العسكرية SDR، ومنتجات مصنع الملابس والتجھيزات العسكرية.

ويضم قـسم منتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة منتجات عدة.

وتقدم المؤسـسة نماذج مختلفة لأجھزة الاتـصالات الـعسكريـة SDR، وتصاميم لمنتجات اللوحات الالكترونية والتي تقوم بإنتاجھا بمواصفات متقدمة ومتطورة.

وتحرص المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية على التواجد المستمر فـي المعارض الخارجية سعيا للنھوض بالصناعات العسكرية في المملكة والوصول بھا إلى مصاف الدول المتقدمة في ھذا المجال.