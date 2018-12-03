الجبير يبحث تعزيز التعاون مع وزير الخارجية الجزائري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الجزائر على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التقى وزير الخارجية عادل الجبير في الجزائر اليوم، وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري.



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