بجهود ذاتية.. افتتاح أول صالة رياضية بصحي الضيقة بنجران

محمد بن مسعود - الدمام - مخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة

قام منسوبو مركز الرعاية الصحية الأولية بالضيقة بحبونا "١٠٠ كم شمال نجران" بافتتاح أول صالة رياضية حرق الدهون والاهتمام بالصحة مجهزة بكافة الأجهزة الحديثة بجهود ذاتية لأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة داخل نطاق المركز.

وذلك بجهود من مدير المركز وعدد من الموظفين وبعض المهتمين بالرياضة؛ حيث حضر الافتتاح عدد من المسؤولين بالصحة وبعض المهتمين بالرياضة يمثلهم نادي حبونا الرياضي.

وقال مدير مركز جابر حسين آل صليع لـ"الخليج 365" بأن الصالة الرياضة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة تهتم بخدمة المرضى تم تجهيزها بجهود المركز لخدمة أصحاب الأمراض المزمنة والمعرضين للسمنة داخل نطاق المركز.

وقال: تحتوي الصالة على عدد من الأجهزة والأدوات والنشرات والنصائح التي تساعد المرضى وتخفّف من معاناتهم وتقلل من الإصابة بالأمراض المزمنة، وكذلك خطر السمنة.

مضيفاً بأنه تم تكريم المشاركين والداعمين لجهودهم التي ساهمت في إنشاء هذة الصالة الرياضية.