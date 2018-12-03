شرطة العاصمة المقدسة تصدر 25 قرارًا بتدوير وتكليف ضباط في 12 إدارة

محمد بن مسعود - الدمام - لرفع كفاءات وتطوير آلية العمل:

في أكبر حركة تدوير وتنقلات شملت 25 ضابطًا في 12 إدارة تابعة لشرطة العاصمة المقدسة، أصدر مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي 25 قرارًا إداريًا تضمن نقل وتكليف خمسة ضباط برتبة عميد وثمانية برتبة عقيد، وثمانية برتبة مقدم، واثنين برتبة رائد، واثنين برتبة نقيب.

وشملت حركة التدوير، حسب القرار الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، إدارة شؤون الأمن وإدارة التوجيه الفكري والمعنوي وإدارة التخطيط والتطوير وإدارة المتابعة وإدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة شعبة تنفيذ الأحكام وإدارة التوقيف الموحد وإدارة الضبط الجنائي وإدارة شعبة التحريات والبحث الجنائي وإدارة شؤون الضباط ومراكز الشرط.

وجاء ذلك التدوير بهدف رفع الكفاءات والإدارات وتطوير آلية العمل في جميع إدارات ومراكز الشرط بالعاصمة المقدسة.

وجاء في القرار تكليف العميد عواض السعدي مديرًا لإدارة شؤون الأمن، والعميد عواض العتيبي مديرًا لإدارة التوجيه الفكري والمعنوي، والعميد صالح الثبيتي مساعدًا لمدير إدارة شؤون الأمن، والعميد نايف العبدلي مديرًا لشعبة المتابعة، والعميد نواف القرشي مديرًا لشعبة العلاقات العامة والإعلام.

وتكليف العقيد الدكتور منصور البشري مديرًا لشعبة تنفيذ الأحكام، والعقيد أسامة البركاتي مديرًا لشعبة التطوير، ومشرفًا على شعبة التدريب، والعقيد زكي الرحيلي مديرًا لإدارة الإمداد والتموين، والعقيد محسن الخديدي مديرًا لمكتب التنسيق الأمني بسجون العاصمة المقدسة، والعقيد فايز المناعي مديرًا لشعبة الضبط الجنائي، والعقيد عيد العطاوي مديرًا لإدارة التوفيق الموحد، والعقيد سلمان الذيابي مساعدًا لمدير شعبة الضبط الجنائي والعقيد غازي العصيمي مديرًا لشرطة المنصور.

كما تم تكليف المقدم فيصل المالكي مساعدًا لمدير شعبة التحريات والبحث الجنائي، والمقدم فهد الدهاسي مديرًا لشرطة العزيزية، والمقدم محمد الشهري مديرًا لشرطة المعابدة، والمقدم فارس الحارثي مديرًا لشرطة التنعيم، والمقدم مشهور الجعيد مديرًا لشرطة أجياد، والمقدم بدر البلادي مديرًا لشرطة القرارة، والمقدم عبدالله الغامدي مديرًا لقسم الضبط الجنائي بشرطة الشرائع.

كما تضمن القرار تكليف الرائد عبدالله العتيبي مديرًا لمكتب التنسيق الأمني بالنيابة العامة، والرائد مهند العوفي رئيسًا لقسم البحث بشرطة القرارة، والنقيب فازع السلمي رئيسًا لقسم البحث بشرطة جرول، والنقيب حسين الزهراني ضابط تحقيق بشرطة جرول.‫