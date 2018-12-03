"اتفاقية الرياضات اللاسلكية" تصنع مستقبل السيارات

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وقّع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود تختصُّ بصناعة السيارات "ريموت كنترول"، وتطويرها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتوطين التصنيع وقطع الغيار.
وقَّع الاتفاقية من جانب اتحاد الرياضات اللاسلكية: رئيس الاتحاد سعود الفغم، وعن الجامعة: المشرف على معهد التصنيع المتقدم الدكتور هشام الخليفة، وذلك بمقر المعهد بالرياض.
وأكد الدكتور هشام الخليفة أن الاتفاقية تأتي في إطار المبادرات التي أطلقها المعهد بهدف عقد شراكات مع الجهات المهتمّة بنقل تقنية التصنيع، التي تخدم المعهد في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تُعنى بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد لتوطين عملية التصنيع المتعلقة بصناعة السيارات اللاسلكية.
فيما أوضح الفغم أن الاتفاقية ستكون نقطة انطلاق لتوطين صناعة هذا النوع من الرياضات اللاسلكية، مبيناً أنه سيتم وفقًا لها تكوين فريق عمل يمثل الجهتين يعنى بهذه الصناعة وتطويرها، وتقديم كل ما من شأنه الوصول إلى أهدافها، ويخدم محبي تلك الرياضة في المستقبل؛ من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من قطع غيار لسيارات الريموت كنترول وتصنيعها.
"اتفاقية الرياضات اللاسلكية" تصنع مستقبل السياراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03
وقّع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود تختصُّ بصناعة السيارات "ريموت كنترول"، وتطويرها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتوطين التصنيع وقطع الغيار.
وقَّع الاتفاقية من جانب اتحاد الرياضات اللاسلكية: رئيس الاتحاد سعود الفغم، وعن الجامعة: المشرف على معهد التصنيع المتقدم الدكتور هشام الخليفة، وذلك بمقر المعهد بالرياض.
وأكد الدكتور هشام الخليفة أن الاتفاقية تأتي في إطار المبادرات التي أطلقها المعهد بهدف عقد شراكات مع الجهات المهتمّة بنقل تقنية التصنيع، التي تخدم المعهد في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تُعنى بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد لتوطين عملية التصنيع المتعلقة بصناعة السيارات اللاسلكية.
فيما أوضح الفغم أن الاتفاقية ستكون نقطة انطلاق لتوطين صناعة هذا النوع من الرياضات اللاسلكية، مبيناً أنه سيتم وفقًا لها تكوين فريق عمل يمثل الجهتين يعنى بهذه الصناعة وتطويرها، وتقديم كل ما من شأنه الوصول إلى أهدافها، ويخدم محبي تلك الرياضة في المستقبل؛ من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من قطع غيار لسيارات الريموت كنترول وتصنيعها.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
09:43 PM
تتماشى مع "رؤية 2030" لتوطين التصنيع وقطع الغيار
وقّع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود تختصُّ بصناعة السيارات "ريموت كنترول"، وتطويرها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتوطين التصنيع وقطع الغيار.
وقَّع الاتفاقية من جانب اتحاد الرياضات اللاسلكية: رئيس الاتحاد سعود الفغم، وعن الجامعة: المشرف على معهد التصنيع المتقدم الدكتور هشام الخليفة، وذلك بمقر المعهد بالرياض.
وأكد الدكتور هشام الخليفة أن الاتفاقية تأتي في إطار المبادرات التي أطلقها المعهد بهدف عقد شراكات مع الجهات المهتمّة بنقل تقنية التصنيع، التي تخدم المعهد في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تُعنى بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد لتوطين عملية التصنيع المتعلقة بصناعة السيارات اللاسلكية.
فيما أوضح الفغم أن الاتفاقية ستكون نقطة انطلاق لتوطين صناعة هذا النوع من الرياضات اللاسلكية، مبيناً أنه سيتم وفقًا لها تكوين فريق عمل يمثل الجهتين يعنى بهذه الصناعة وتطويرها، وتقديم كل ما من شأنه الوصول إلى أهدافها، ويخدم محبي تلك الرياضة في المستقبل؛ من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من قطع غيار لسيارات الريموت كنترول وتصنيعها.
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المصدر : الخليج 365
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