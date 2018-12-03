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انت الان تتابع لقطة عمرها 47 عامًا.. الملك خالد يستقبل "هواري" الرئيس الثاني للجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قبل 47 عامًا، وتحديدًا في 1393 هـ، استقبل الملك خالد بن عبدالعزيز الرئيسَ "هواري بومدين" ثاني رئيس للجمهورية الجزائرية.
ويُعد "هواري" - واسمه الحقيقي "محمد إبراهيم بوخروبة" - أبرز رجال السياسة في الجزائر والوطن العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
وخلال اليومين الماضيين حظيت دولة الجزائر بزيارة ميمونة من ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ الأمر الذي يؤكد امتداد وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين حتى وقتنا الحاضر.جولة ولي العهد محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان في الجزائر
لقطة عمرها 47 عامًا.. الملك خالد يستقبل "هواري" الرئيس الثاني للجزائرعيسى الحربي الخليج 365 2018-12-03
قبل 47 عامًا، وتحديدًا في 1393 هـ، استقبل الملك خالد بن عبدالعزيز الرئيسَ "هواري بومدين" ثاني رئيس للجمهورية الجزائرية.
ويُعد "هواري" - واسمه الحقيقي "محمد إبراهيم بوخروبة" - أبرز رجال السياسة في الجزائر والوطن العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
وخلال اليومين الماضيين حظيت دولة الجزائر بزيارة ميمونة من ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ الأمر الذي يؤكد امتداد وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين حتى وقتنا الحاضر.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
09:28 PM
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
09:37 PM
زيارة ولي العهد تؤكد امتداد العلاقات بين البلدَيْن الشقيقَيْن حتى وقتنا الحاضر
قبل 47 عامًا، وتحديدًا في 1393 هـ، استقبل الملك خالد بن عبدالعزيز الرئيسَ "هواري بومدين" ثاني رئيس للجمهورية الجزائرية.
ويُعد "هواري" - واسمه الحقيقي "محمد إبراهيم بوخروبة" - أبرز رجال السياسة في الجزائر والوطن العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
وخلال اليومين الماضيين حظيت دولة الجزائر بزيارة ميمونة من ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ الأمر الذي يؤكد امتداد وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين حتى وقتنا الحاضر.
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المصدر : الخليج 365
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