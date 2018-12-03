لقطة عمرها 47 عامًا.. الملك خالد يستقبل "هواري" الرئيس الثاني للجزائر

محمد بن مسعود - الدمام - زيارة ولي العهد تؤكد امتداد العلاقات بين البلدَيْن الشقيقَيْن حتى وقتنا الحاضر

قبل 47 عامًا، وتحديدًا في 1393 هـ، استقبل الملك خالد بن عبدالعزيز الرئيسَ "هواري بومدين" ثاني رئيس للجمهورية الجزائرية.

ويُعد "هواري" - واسمه الحقيقي "محمد إبراهيم بوخروبة" - أبرز رجال السياسة في الجزائر والوطن العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

وخلال اليومين الماضيين حظيت دولة الجزائر بزيارة ميمونة من ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ الأمر الذي يؤكد امتداد وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين حتى وقتنا الحاضر.جولة ولي العهد محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان في الجزائر