وكيل الوزارة للأداء التعليمي يتفقد تعليم صبيا وبعض مدارس الإدارة

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى إعجابه بما شاهده من انضباط عالٍ ومستوى متميز ومبادرات نوعية



قام وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، الدكتور عيد بن محيا الحيسوني، صباح اليوم بجولة تفقدية لإدارة تعليم صبيا، شملت عددًا من المدارس النموذجية، كابتدائية ابن خلدون، والمتوسطة الأولى بصبيا، ورافقه خلالها مدير إدارة الإشراف التربوي بالوزارة الدكتور محمد بن هندي الغامدي.

واطلع الحيسوني خلال جولته على سير العملية التعليمية في المدارس، واطمأن على سير اليوم الدراسي في نهاية العام الدراسي، وجاهزية الطلاب لاختبارات الفصل الدراسي الأول.

وثمَّن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي زيارة الحيسوني لبعض المدارس، وتفقده بعض مرافق ومنشآت إدارة التعليم. مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص وزارة التعليم على متابعة الميدان، وتفقُّد احتياجاته، والاطلاع على الجهود المبذولة الساعية لضمان تعلم جيد لكل الطلاب والطالبات، والسعي لتحقيق خطط ورؤى الوزارة المتوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

والتقى وكيل الوزارة للأداء التعليمي خلال زيارته بعضًا من الطلاب والمعلمين المتميزين، وأثنى على جهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بالممارسات التعليمية، كما قام بزيارة لقسم العلاقات العامة والإعلام، ومركز الدعم التعليمي والإلكتروني، وأشاد بما لمسه من عمل دؤوب، وكوادر متميزة.

عقب ذلك شرف الدكتور الحيسوني البرنامج الثقافي الذي أُقيم على مسرح إدارة التعليم بهذه المناسبة، واستُعرضت من خلاله خطة الإدارة الاستراتيجية ٢٠٢٠م، وبعض المبادرات والبرامج النوعية، كمبادرة التحصيل الدراسي، إضافة لعرض فيلم وثائقي، يحكي بعضًا من منجزات الإدارة.

جاء ذلك بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، ومساعده ربيع بن مهدي عطية، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) حنان بنت علي الحازمي، وعدد كبير من قيادات الإدارة ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات.

وألقى وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي كلمة، عبَّر فيها عن سعادته البالغة، وفرحته الغامرة بزيارة إدارة تعليم صبيا، مشيدًا بجهود الجميع في المجالات التربوية كافة، وحرص الإدارة على رفع مستوى التحصيل العلمي والدراسي للطلاب والطالبات، وما تم تحقيقه من تميز وتفوق على مستوى المنطقة والوزارة ودول الخليج العربي.

وفي ختام البرنامج قام مدير تعليم صبيا بتقديم هدية تذكارية لوكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي شاكرًا له زيارته، ومتمنيًا له وللجميع دوام التوفيق والسداد.