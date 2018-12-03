غويدي: نسينا مباراة الذهاب .. بن زكري: لا نفكر سوى في تحقيق الفوز

محمد بن مسعود - الدمام - قبل لقاء الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

أكد بابلو غويدي مدرب فريق الأهلي السعودي، أن اللقاء الذي سيجمع فريقه غدًا بفريق وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، صعب جدًّا، مؤكدًا أن لديه لاعبين مصابين في خانة الهجوم، ومبديًا ثقته في جميع المتواجدين في قائمة الفريق "الذين يملكون كل القدرات الفنية لتعويض الغيابات".

وقال مدرب فريق الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في مدينة جدة: "الخليج 365 وأن أدخلت أكثر من عنصر شاب في التشكيلة منذ قدومي وكانوا على قدر الثقة، ولكن في خانة الهجوم لا يوجد لدينا لاعبون شبان حتى تتم الاستعانة بهم في هذا اللقاء"، مضيفًا: "راضٍ عن مستويات الفريق في المباراتين الأخيرتين في الدوري، والنتائج جزء من اللعبة بالرغم من أننا حاولنا في تحقيق الفوز ولكن لم يحالفنا الحظ، ومباراة الذهاب مع فريق وفاق سطيف كانت لصالحنا ولن ننظر لها، وسنعمل على الفوز والتأهل للدور القادم".

بينما قال لاعب فريق الأهلي سعيد المولد: "قدمنا مباراة كبيرة في لقاء الذهاب في الجزائر رغم الأجواء المناخية الصعبة وأرضية الملعب، ونلعب أمام فريق قوي يسعى للانتصار وتعويض خسارة الذهاب"، مضيفًا: "علينا اللعب بروح عالية وتطبيق تعليمات المدرب وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، وتحقيق الانتصار للتأهل إلى الدور القادم من البطولة".

في المقابل أكد نور الدين بن زكري مدرب فريق وفاق سطيف، أن فريقه لعب الشوط الأول في الجزائر وكانت الغلبة لفريق الأهلي "سنقدم مباراة كبيرة من أجل تحقيق الفوز الذي لا بديل عنه"، وقال في المؤتمر الصحفي: "سعيد بحفاوة الاستقبال، وقد استلمت مهمتي مع الفريق منذ أسبوعين فقط كمدرب، واستطعنا الفوز على متصدر الدوري الجزائري الأسبوع الماضي، وأتمنى مواصلة الانتصارات، فنحن لا نفكر سوى في تحقيق الفوز فقط إذا ما أردنا المضي قدماً في البطولة العربية، وأعرف فريق الأهلي السعودي، لهذا سنعمل على تقديم مباراة كبيرة تسهم في تحقيق الفوز".

فيما قال من جانبه لاعب فريق وفاق سطيف أكرم جحنيط: "بعد مباراة الذهاب كان هناك حديث مع الطاقم الفني وتعاهدنا بأن نذهب إلى السعودية من أجل الفوز والتأهُّل للدور القادم، لهذا سنعمل على تحقيق ذلك".

