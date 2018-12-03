"بلدي بيشة " يستعرض مواقع الفرص الاستثمارية الجديدة

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استعرض المجلس البلدي ببيشة في جلسته السادسة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس ناصر بن عبدالله الجهمي تقريراً عن استثمارات البلدية، بحضور رئيس القسم محمد ربيعان آل مشوط، كان أبرزها مواقع الفرص الاستثمارية الجديدة والمواقع التي صدر إلغاء عقودها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وخطة القسم في عام 2019، كما ناقش المجلس آلية نشاط المخيمات البيئية وشروط السلامة المتوفرة فيها.
وقال "الجهمي" إن المجلس اطلع على تقرير عن تنفيذ قرارات وتوصيات الجلسات الماضية، ثم ناقش مستقبل النطاق العمراني للمحافظة، وأقر المجلس مخاطبة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير للاستفادة من توجيه سموه لدراسة زيادة النطاق العمراني للمحافظة والذي تأثر بسبب وادي بيشة العملاق الذي يحد المحافظة من الجهة الغربية، ومطار بيشة وأرض وزارة الدفاع والطيران من الجهة الشرقية، وجنوباً منتزه بيشة الوطني وشمالاً بسبب محطة الصرف الصحي، ومشاريع الدواجن ومنتزهات يلا وبيا البرية.
فيما وقف أعضاء المجلس (محمد بن ناصر بن بشر، قباس بن فهد، زيد وازع الداودي) على مشروع توسعة المرحلة الثانية من طريق الملك سعود، بحضور مدير المرور الرائد عبدالسلام القحطاني ومساعد رئيس البلدية عبدالله بن حاضر، ومدير الرقابة الشاملة بداح علي ومدير الاستثمار محمد ربيعان، وقد تم اعتماد عدد من التوصيات التي تساهم في إنجاز العمل إضافة إلى الاستفادة من رصيف الحديقة وجزء من أرض المطار في توسعة الطريق.
"بلدي بيشة " يستعرض مواقع الفرص الاستثمارية الجديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03
استعرض المجلس البلدي ببيشة في جلسته السادسة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس ناصر بن عبدالله الجهمي تقريراً عن استثمارات البلدية، بحضور رئيس القسم محمد ربيعان آل مشوط، كان أبرزها مواقع الفرص الاستثمارية الجديدة والمواقع التي صدر إلغاء عقودها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وخطة القسم في عام 2019، كما ناقش المجلس آلية نشاط المخيمات البيئية وشروط السلامة المتوفرة فيها.
وقال "الجهمي" إن المجلس اطلع على تقرير عن تنفيذ قرارات وتوصيات الجلسات الماضية، ثم ناقش مستقبل النطاق العمراني للمحافظة، وأقر المجلس مخاطبة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير للاستفادة من توجيه سموه لدراسة زيادة النطاق العمراني للمحافظة والذي تأثر بسبب وادي بيشة العملاق الذي يحد المحافظة من الجهة الغربية، ومطار بيشة وأرض وزارة الدفاع والطيران من الجهة الشرقية، وجنوباً منتزه بيشة الوطني وشمالاً بسبب محطة الصرف الصحي، ومشاريع الدواجن ومنتزهات يلا وبيا البرية.
فيما وقف أعضاء المجلس (محمد بن ناصر بن بشر، قباس بن فهد، زيد وازع الداودي) على مشروع توسعة المرحلة الثانية من طريق الملك سعود، بحضور مدير المرور الرائد عبدالسلام القحطاني ومساعد رئيس البلدية عبدالله بن حاضر، ومدير الرقابة الشاملة بداح علي ومدير الاستثمار محمد ربيعان، وقد تم اعتماد عدد من التوصيات التي تساهم في إنجاز العمل إضافة إلى الاستفادة من رصيف الحديقة وجزء من أرض المطار في توسعة الطريق.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
09:01 PM
طالب بتدخل نائب أمير عسير في مستقبل النطاق العمراني
استعرض المجلس البلدي ببيشة في جلسته السادسة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس ناصر بن عبدالله الجهمي تقريراً عن استثمارات البلدية، بحضور رئيس القسم محمد ربيعان آل مشوط، كان أبرزها مواقع الفرص الاستثمارية الجديدة والمواقع التي صدر إلغاء عقودها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وخطة القسم في عام 2019، كما ناقش المجلس آلية نشاط المخيمات البيئية وشروط السلامة المتوفرة فيها.
وقال "الجهمي" إن المجلس اطلع على تقرير عن تنفيذ قرارات وتوصيات الجلسات الماضية، ثم ناقش مستقبل النطاق العمراني للمحافظة، وأقر المجلس مخاطبة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير للاستفادة من توجيه سموه لدراسة زيادة النطاق العمراني للمحافظة والذي تأثر بسبب وادي بيشة العملاق الذي يحد المحافظة من الجهة الغربية، ومطار بيشة وأرض وزارة الدفاع والطيران من الجهة الشرقية، وجنوباً منتزه بيشة الوطني وشمالاً بسبب محطة الصرف الصحي، ومشاريع الدواجن ومنتزهات يلا وبيا البرية.
فيما وقف أعضاء المجلس (محمد بن ناصر بن بشر، قباس بن فهد، زيد وازع الداودي) على مشروع توسعة المرحلة الثانية من طريق الملك سعود، بحضور مدير المرور الرائد عبدالسلام القحطاني ومساعد رئيس البلدية عبدالله بن حاضر، ومدير الرقابة الشاملة بداح علي ومدير الاستثمار محمد ربيعان، وقد تم اعتماد عدد من التوصيات التي تساهم في إنجاز العمل إضافة إلى الاستفادة من رصيف الحديقة وجزء من أرض المطار في توسعة الطريق.
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المصدر : الخليج 365
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