السعودية اليوم / حرس السواحل الجزائري يحبط محاولات هجرة غير شرعية إلى أوروبا

عام / حرس السواحل الجزائري يحبط محاولات هجرة غير شرعية إلى أوروبا

الجزائر 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

أحبط حرس السواحل الجزائري ثلاث محاولات هجرة غير شرعية نحو أوروبا حاول 61 شخصًا القيام بها انطلاقاً من مواني محافظة وهران شمال غرب الجزائر.

وأوضحت مصادر أمنية جزائرية أن المهاجرين كانوا موزعين على ثلاثة قوارب مطاطية وقد تم تسليمهم للمصالح الأمنية لتقديمهم للقضاء.

// انتهى //

20:55ت م

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الجزائر 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسأحبط حرس السواحل الجزائري ثلاث محاولات هجرة غير شرعية نحو أوروبا حاول 61 شخصًا القيام بها انطلاقاً من مواني محافظة وهران شمال غرب الجزائر.وأوضحت مصادر أمنية جزائرية أن المهاجرين كانوا موزعين على ثلاثة قوارب مطاطية وقد تم تسليمهم للمصالح الأمنية لتقديمهم للقضاء.// انتهى //20:55ت م0274

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