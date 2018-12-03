السعودية اليوم / وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفيري قبرص وإندونيسيا لدى المملكة

عام / وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفيري قبرص وإندونيسيا لدى المملكة

الرياض 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واس

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين في مكتبه بالوزارة اليوم، كلاً من سفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيوكس بانايي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

20:52ت م

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الرياض 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 3 ديسمبر 2018م واساستقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين في مكتبه بالوزارة اليوم، كلاً من سفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيوكس بانايي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل.وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:52ت م0271

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