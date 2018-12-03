السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات طبية تستهدف عدة محافظات يمنية عبر منفذ الوديعة الحدودي



الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, مساعدات طبية تشتمل على 16 طنًا و 560 كيلو غرامًا من المستلزمات الطبية (كرات قطن) مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظات يمنية.

حيث خصصت 4 أطنان و 500 كيلو غرام لهيئة مستشفى الجمهورية بعدن، و 4 أطنان و500 كيلو غرام لهيئة مستشفى الثورة بمحافظة تعز، و3 أطنان و 160 كيلو غرامًا خصصت لهيئة مستشفى مأرب العام، فيما خصصت 4 أطنان و 400 كيلو غرام لهيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.

//انتهى// ‏

20:37ت م

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الرياض 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, مساعدات طبية تشتمل على 16 طنًا و 560 كيلو غرامًا من المستلزمات الطبية (كرات قطن) مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف عدة محافظات يمنية.حيث خصصت 4 أطنان و 500 كيلو غرام لهيئة مستشفى الجمهورية بعدن، و 4 أطنان و500 كيلو غرام لهيئة مستشفى الثورة بمحافظة تعز، و3 أطنان و 160 كيلو غرامًا خصصت لهيئة مستشفى مأرب العام، فيما خصصت 4 أطنان و 400 كيلو غرام لهيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت.وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.//انتهى// ‏20:37ت م0269

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