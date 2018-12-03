السعودية اليوم / وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى تضافر الجهود الدولية من لمواجهة التغييرات المناخية

عام / وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى تضافر الجهود الدولية من لمواجهة التغييرات المناخية
لندن 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واس
دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم إلى تضافر الجهود الدولية من أجل مواجهة التغييرات المناخية.
وأكد هانت في بيان بمناسبة انطلاق محادثات أممية بشأن المناخ في بولندا، أن جميع دول العالم يجب أن تضطلع بدور في حماية كوكب الأرض من أضرار يصعب معالجتها لاحقاً نتيجة للتغييرات المناخية.
وحذر هانت من أن السماح بزيادة درجات الحرارة في الكوكب تهدد بحدوث مزيد من الفياضات والجفاف وبالتالي تدفع بملايين الأشخاص نحو حافة الفقر، لافتًا أن مستوى مياه المحيطات ارتفع خلال القرن الماضي بمعدل 20 سنتيمتراً مما يشكل تهديداً على حياة شعوب العديد من الجزر في كافة أنحاء العالم.
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