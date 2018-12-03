السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك والدفاع المدني بالمنطقة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

تبوك 25 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية التي من المتوقع أن تشهدها المنطقة بدءاً من مساء الغد وحتى يوم الجمعة القادم .وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبد العزير بن فرحان الشمري أن منطقة تبوك وخاصة محافظتي تيماء وأملج قد تشهد - بمشيئة الله -وبناءً على ماورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية وهطول للأمطار التي قد تتراوح مابين المتوسطة إلى الغزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع وجود انخفاض في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تعلن عن استمرار جاهزيتها تحسباً لأي طارئ لاقدر الله.ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بجوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب وعدم المجازفة في عبور تلك الأودية والسيول وعدم استخدام أجهزة التدفئة ذات الجودة الرديئة .ونوهت بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متمنياً للجميع السلامة .// انتهى //20:33ت م0267