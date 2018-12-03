السعودية اليوم / محافظ المذنب يفتتح ملتقى المذنب التطوعي

بريده 25 ربيع الأول 1440هـ الموافق 03 ديسمبر 2018 م واسافتتح محافظ المذنب المكلف سليمان بن محمد التويجري ، اليوم ، ملتقى المذنب التطوعي ، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن ، والذي يقام بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2018 بالكلية التقنية بالمذنب .وقد أقيم حفل بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم كلمة اثنى من خلالها على جهود الكلية التقنية بالمذنب في تنظيم الملتقى ، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تعزيز العمل التطوعي ، ونشر ثقافة التطوع تأتي تأكيداً للتوجه نحو تحقيق رؤية الوطن 2030 ، منوهاً بحرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الاهتمام بالتطوع والمتطوعين.وفي ختام الحفل تم تكريم المتدربين المتفوقين والحاصلين على جائزة التفوق العلمي ، كما تم تكريم أعضاء اللجنة المنظمة للملتقى.من جانبه عبر عميد الكلية التقنية بالمذنب المهندس علي بن عبدالله الطليحي عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة ، مؤكداً أن الكلية حظيت بتنظيم هذا الملتقى وبمشاركة جميع الجهات الخيرية تحت سقف واحد ليتحقق المزيد من التعاون والتناغم في الأداء فيما بينها من خلال ورش العمل التي تتم خلال أيام الملتقى .// انتهى //20:24ت م0266