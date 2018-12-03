شكرا لقرائتكم منخفض جوي محمل بالأمطار الغزيرة يصل المملكة خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الخبير المناخي زياد الجهني أن المنخفض الجوي المرتقب في طريقه إلى المملكة محملًا بالأمطار الغزيرة.

وأضاف الجهني أنه لا يفصلنا عن تأثير المنخفض الجوي المباشر إلا ساعات فقط.

وتابع الخبير المناخي أن موجة باردة منتظرة أواخر الأسبوع الجاري من ليل الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، تبدأ من شمال المملكة ثم الغربية وبعد ذلك الوسطى والشرقية.

ولفت إلى أن بداية الحالة الممطرة غدًا من سواحل المدينة المنورة خاصة ينبع، ثم تنحدر بعد ذلك لتصل إلى سواحل مكة المكرمة، وتمتد لتشمل رابغ وثول وجدة وجنوبها يوم الأربعاء.

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