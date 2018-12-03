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شكرا لقرائتكم منخفض جوي محمل بالأمطار الغزيرة يصل المملكة خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد الخبير المناخي زياد الجهني أن المنخفض الجوي المرتقب في طريقه إلى المملكة محملًا بالأمطار الغزيرة.
وأضاف الجهني أنه لا يفصلنا عن تأثير المنخفض الجوي المباشر إلا ساعات فقط.
وتابع الخبير المناخي أن موجة باردة منتظرة أواخر الأسبوع الجاري من ليل الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل، تبدأ من شمال المملكة ثم الغربية وبعد ذلك الوسطى والشرقية.
ولفت إلى أن بداية الحالة الممطرة غدًا من سواحل المدينة المنورة خاصة ينبع، ثم تنحدر بعد ذلك لتصل إلى سواحل مكة المكرمة، وتمتد لتشمل رابغ وثول وجدة وجنوبها يوم الأربعاء.
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شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض جوي محمل بالأمطار الغزيرة يصل المملكة خلال ساعات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .