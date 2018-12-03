شكرا لقرائتكم مرور الشرقية لقائدي المركبات: احذروا الضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت إدارة مرور المنطقة الشرقية قائدي المركبات من ضباب على بعض الطرق.

وطالبت المرور قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظرًا لبداية تكوُّن الضباب في بعض الطرق الداخلية والخارجية لمدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

في سياق آخر، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة، وخصوصًا الساحلية منها، بالأمطار والسيول مما قد يعرضهم للأخطار من يوم غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

ونصح مدني المدينة بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والحرص أثناء التنزه خلال الإجازة الأسبوعية وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدًا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

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