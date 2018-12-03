شكرا لقرائتكم صور.. تركي بن طلال يزور تنومة ويستمع لمطالب المواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بزيارة تفقدية لمحافظة تنومة، وذلك ضمن زيارات سموه المجدولة لعدد من محافظات المنطقة.

واستهل نائب أمير عسير زيارته الميمونة باستقبال عدد من المواطنين في مقر محافظة تنومة واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، عقب ذلك عقد سموه عددًا من الاجتماعات مع المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز بالمحافظة وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وناقش معهم عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المحافظة وسبل تعزيز تنميتها.

كما التقى الأمير تركي بن طلال خلال زيارته لمحافظة تنومة عددًا من شباب وشابات المحافظة وناقش معهم عدداً من المحاور في المجالات الثقافية والصحية والتنموية ، واستعرض عددًا من مبادراتهم النوعية، مطالباً في الوقت ذاته من شباب المحافظة عرض مبادرتهم النوعية والمتوافقة مع الرؤية الوطنية تقديمها لتعميمها على بقية محافظات المنطقة.

وفي نهاية زيارة سمو نائب أمير منطقة عسير لمحافظة تنومة أكد سموه أن المحافظة تحظى بدعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية مستقبلاً .

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