شكرا لقرائتكم فتح #عقبة_ضلع على فترتين للمعلمين والمعلمات فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قررت إمارة منطقة عسير فتح عقبة ضلع أمام المعلمين والمعلمات فقط في فترتين صباحية ومسائية للتسهيل عليهم وتمكينهم من الوصول إلى مقار عملهم.

وأوضحت الإمارة أنه نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة سيتم فتح ⁧عقبة ضلع في عسير ⁩ لفـترتين يومياً للمعلمين والمعلمات فقط حسب المواعيد التالية؛ من ٠٥:٣٠ فجراً حتى ٠٧:٠٠ صباحاً، ‏من ١٢:٣٠ مساءً حتى ٠٢:٠٠ مساءً.

الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة انطلقت يوم أمس في عقبة ضلع بعد النفق الثاني وتستمر لمدة عشرة أيام حيث تم إغلاقها نهائياً أمام حركة السير وتحويل حركة السير للطرق البديلة الأخرى وهي عقبة شعار والصماء.

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