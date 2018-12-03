شكرا لقرائتكم ولي العهد يغادر الجزائر والوزير الأول في مقدمة مودعيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجزائر اليوم بعد زيارة استغرقت يومين بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وفي وقت سابق اليوم عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في الجزائر جلسة مباحثات رسمية مع دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة .

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر الجزائر والوزير الأول في مقدمة مودعيه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .