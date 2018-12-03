الان تتابع “أمانة المدينة” ترد على مقطع دخول الماء لـ 4 منازل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة - الخليج 365 - سمير اللهيبي:

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة، إيضاحا بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تجمع المياه ودخولها لأربعة منازل في أحد الأحياء.

وقالت في الإيضاح إنها قامت ومنذ الساعات الأولى من هطول الأمطار بنزح هذه المياه من الموقع والمواقع الأخرى للمواطنين، وجرى وقوف رئيس بلدية العوالي والمختصين في البلدية على المواقع المتضررة، والالتقاء بالمواطنين المتأثرة منازلهم جراء هطول مياه الأمطار.

وبحسب البيان فقد تقدم المواطنون بالشكر لأمين منطقة المدينة المنورة ومنسوبي الأمانة، لما بذلوه من جهود لإنهاء معاناتهم خلال الساعات الأولى من هطول مياه الأمطار.

يذكر أن المخطط خاص وتم تطويره من قبل أحد رجال الأعمال، والذي لم يأخذ في الاعتبار تصريف مياه الأمطار من الحي. وقد تم ترسيه مشاريع لتصريف مياه الأمطار، وجرى تسليم هذا الموقع المتضرر لأحد المقاولين لعمل صرف لهذه المنطقة، وسيبدأ العمل خلال شهر، وفقا للبيان.

وقال الأمانة إن هناك أكثر من ألف نقطة تجمع مياه في المدينة، تم التعامل معها وإنهاء وضعها خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن مشروعات صرف مياه الأمطار والتي تم ترسيتها في الآونة الأخيرة تبلغ قرابة ٤٠٠ مليون ريال، وهناك العديد من مشاريع صرف مياه الأمطار تحت إجراءات الترسية تتجاوز قيمتها مليار وثلاثمائة ألف ريال ستحل جزءا كبيرا من تجمعات المياه في المدينة المنورة ومحافظاتها خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2020.