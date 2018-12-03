الان تتابع مصرع سائق وإصابة 5 طلاب في حادث تصادم مروّع بطريق كرا العقيق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

لقي سائق مركبة تقل عددا من الطلاب مصرعه، وأصيب 5 طلاب بإصابات متفرقة في حادث تصادم بطريق “كرا – العقيق”.

وقال عماد منسي الزهراني، المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغا عن حادث تصادم في تمام الساعة 12:46 بعد ظهر اليوم على الرقم الموحد 997 محافظة العقيق تحديدا طريق كراء.

وأضاف في بيان اليوم: “كان البلاغ الأولي الوارد للعمليات من 5 إلى 6 إصابات وتم توجيه 4 فرق إسعافية للموقع وعند وصول أول فرقه للموقع أفاد بوجود حالة تم الكشف عليها واتضح أنه قد فارق الحياة”.

وأكد الزهراني أن الإصابات الأخرى نقلت عن طريق المواطنين، مهيبًا بعدم نقل المصابين من مواقع الحوادث لحين وصول الفرق الإسعافية والابتعاد عن التجمهر بمواقع الحوادث مع تأكيده جاهزية فرق الهلال الأحمر لمجابهة مثل تلك الظروف.