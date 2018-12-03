الان تتابع باحث مناخي: حالة مطرية تؤثر على المملكة بدءًا من غد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 -عبدالله العازمي

توقع الباحث المناخي، عبدالعزيز مبارك الثبيتي، بدء حالة ماطرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تؤثر على مكة المكرمة وسواحلها والمدينة المنورة وينبع ومنطقة القصيم والمنطقة الشمالية الشرقية كذلك المناطق الشمالية، مشيرًا إلى انخفاض درجات الحرارة.

وقال الثبيتي: “نحن على أعتاب نهاية موسم الوسم الذي لم يتبق منه إلا سوى 5 أيام فقط وبعدها يبدأ موسم المربعانية يوم 7 ديسمبر في كل عام وأيامه تمتد لنحو 40 يوما مشتملة على ثلاثة نجوم هي الإكليل والقلب والشولة، أما النجم الأول تبقى فيه أجواء الوسم”.