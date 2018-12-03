الان تتابع نائب وزير الحج والعمرة يستقبل وكيل وزارة الحج والعمرة الأندونيسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-مكة استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكه المكرمه اليوم وكيل وزاره الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا الدكتور نزار محمد على والوفد المرافق له .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج ، والجهود المبذولة للحجاج الاندونيسيين ، وسط اشادة بتقديم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- أرقى الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن .

من جهته ثمن وكيل وزاره الحج والعمرة بجمهوريه اندونيسيا دور وزارة الحج والعمرة بالمملكة وتوظيفها للتقنية في مختلف أعمالها منذ وصول الحجاج المملكة وحتى مغادرتهم بعد انقضاء نسكهم في راحة واستقرار .

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