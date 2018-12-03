شكرا لقرائتكم خبر عن جهات مجهولة وحسابات مغرضة تقف وراء شائعة وفاة الأمير الوليد بن طلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تداولت جهات مجهولة وحسابات مغرضة خبراً مزيفاً عبر صفحات مزورة يروج عن إعلان الديوان الملكي السعودي وفاة الملياردير الأمير الوليد بن طلال.

وحملت الصفحة المزيفة اسم أحد المواقع الإخبارية السعودية بتاريخ أمس (الأحد) الموافق 1440/3/24، متضمنة تغريدة مزعومة لخالد نجل الأمير الوليد بن طلال ناعياً والده فيها، وهو ما لم يدونه الأمير خالد بن الوليد عبر حسابه الموثق في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ خلت تغريداته من أي مزاعم أو شائعات.

ويأتي هذا الخبر المزعوم وتداوله عبر حسابات مجهولة، ضمن الشائعات المغرضة، في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات خارجية مشبوهة هدفها النيل من سمعتها ومسيرتها التنموية محليا وإقليميا وعالميا، واتهامها بأكاذيب وفبركات باطلة لا صحة لها.