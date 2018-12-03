شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر الجزائر والوزير الأول الجزائري في مقدمة مودعيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الجزائر) غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجزائر اليوم. وكان في وداع ولي العهد في المطار دولة الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية.



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