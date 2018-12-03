شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يدشن عدداً من المشاريع التطويرية وبرج الطوارئ بمستشفى الإيمان بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم (الاثنين)، عدداً من المشاريع التطويرية الشاملة وبرج الطوارئ لمستشفى الإيمان العام، شملت مشاريع البنية التحتية والمرافق وبيئة العمل.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري أنه جرى تجهيز المستشفى بأحدث التجهيزات الطبية واستقطاب الكوادر الطبية المميزة، مشيرا إلى أنه تم استكمال مشروع توسعة وتطوير قسم الطوارئ والأقسام الإدارية بمستشفى الإيمان في العاصمة الرياض، وفق أفضل المعايير والمواصفات الفنية والإنشائية.

وأكد أن المشروع ضمن سلسلة من المشاريع الإنشائية والتطويرية التي شهدها المستشفى مؤخرًا، مشيرا إلى أن مستشفى الإيمان شهد نقلة نوعية من خلال إنشاء صالات خاصة للمرضى المنومين ومرافقيهم في أقسام التنويم مجهزة بأحدث التجهيزات لخدمة وراحة المرضى وذويهم، كما تم إنشاء صالة خاصة للترفيه للأطفال مجهزة بالألعاب وشاشات عرض ووسائل سمعية.

وأشار إلى أنه جرى تطوير قسم العمليات وفق أعلى المعايير والمواصفات المحلية والعالمية، وتجهيزه بأحدث الأجهزة، كما تم تطوير أقسام تنويم الرجال والنساء ، مع تغيير محطات التمريض (الكاونترات)، وتطوير قسم الأشعة وتجديده بالكامل وتجهيزه بكافة الاحتياجات، إضافة إلى توسعة وتطوير قسم العلاج الطبيعي، وتطوير المرافق الخارجية من حدائق ومسطحات خضراء واستراحات خارجية، وإنشاء صالة للتشريفات في البهو الرئيسي مجهزة بكل الخدمات.

وأبان أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، من خلال إيمانها بأهمية قياس مستوى الخدمة المقدمة في مستشفى الإيمان، حيث زودت أقسام ومرافق المستشفى بأجهزة قياس مستوى الخدمة وتحسينها، ليتسنى للمريض والمراجع تقييم الخدمة ومدى رضاه عنها.

من جانبه بين مدير مستشفى الإيمان عادل الغامدي أنه تم تدشين العديد من المبادرات الخاصة بتجربة المريض كمبادرة بطاقة "أولوية" لكبار السن ومرضى الغسيل الكلوي والمرضى المسجلين في برامج الرعاية الصحية المنزلية والمرضى من ذوي الظروف الخاصة، لتسهيل إجراءات تقديم الخدمة لهم، وبطاقة "إحسان"، وبرنامج "صديق المريض" الهادف إلى معرفة مشكلة المريض وحلها بشكل فوري، مبينا أن المستشفى قام بتنظيم حملة (جنودنا) للتبرع بالدم للجنود البواسل في الحد الجنوبي، وتدشين مكتب مساندة لتقديم الخدمة للمراجعين من أصحاب الظروف الخاصة وذوي الاعاقة.