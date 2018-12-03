شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة فوزها بالانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها. بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.



شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة فوزها بالانتخابات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .