شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة فوزها بالانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة جورجيا السيدة سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة جورجيا السيدة سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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