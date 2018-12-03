شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث مع وزير الإدارة المحلية اليمني دعم مشاريع التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز في الرياض اليوم (الاثنين)، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبدالرقيب فتح.

وبحث الجانبان الموضوعات الإنسانية وسير العملية الإغاثية في اليمن، ودعم مشاريع سبل العيش ومشاريع التنمية المحلية، والتعاون المتبادل بين الجانبين في هذا الخصوص.

وقدّم عبدالرقيب فتح في تصريح صحفي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم الإنساني المبذول لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته كافة من دون استثناء.

وأشار إلى أن المملكة كقائدة لتحالف دعم الشرعية في اليمن دعمت منذ البداية العملية الإنسانية وتعاملت بمعايير إنسانية احترافية عالية لا تفرق بين اليمني الموجود في صعدة أو تعز أو الموجود في المحافظات المحررة، بدليل تقديمها المساعدات الطبية لمستشفى صعدة ومستشفى حجة رغم أن كثير من العمليات تنطلق من هذه المحافظات ضد المملكة، مبيناً أن المركز منذ تأسيسه عمل على علاج الجرحى وبناء المراكز الصحية ودعم المستشفيات ومنع نشوء مجاعات في المحافظات اليمنية.