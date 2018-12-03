شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تواصل القبول في برنامج «التسجيل المزدوج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تواصل جامعة جدة استقبال طلبات الترشيح للالتحاق ببرنامج «التسجيل المزدوج»، لطلاب وطالبات الثانوية العامة، الذي دشنه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مؤخراً، بحضور مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.

وعدّ المشرف العام على الشؤون التعليمية بالجامعة الدكتور عامر الزايدي، برنامج التسجيل المزدوج أول برنامج على مستوى الجامعات السعودية لتسريع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتفوقين (مسار علمي أو أدبي من مدارس التعليم العام)، الذي سيمكنهم من دراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستهم في المرحلة الثانوية واحتساب تلك المقررات كوحدات دراسية معتمدة للطالب حال التحاقه بالجامعة، لافتاً إلى أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين بهذا البرنامج في الثلاثة الأيام الأولى منذ تدشينه رسمياً بلغ 400 طالب وطالبة.

وأفاد أن من بين الشروط للراغبين من طلاب وطالبات الثانوية العامة الالتحاق بالبرنامج أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو من أم لابن سعودي، وأن لا تقل درجة الطالب في اختبار القدرات العامة عن 90 درجة، وألا يقل معدل الطالب التراكمي عن 95%، وأن يكون الطالب ملتحقا بالدراسة في الصف الثالث بالمرحلة الثانوية، وأن تكون البيانات المدخلة الكترونياً مطابقة للأصول.

ودعا المشرف العام على الشؤون التعليمية بالجامعة، الراغبين في التسجيل إلى الدخول من خلال صفحة الويب الخاصة بالبرنامج على بوابة الجامعة الإلكترونية، في موعدٍ أقصاه الـ12 من شهر ديسمبر الجاري.