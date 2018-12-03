شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال يزور تنومة.. ويستمع لمطالب المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

قام نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بزيارة تفقدية لمحافظة تنومة، ضمن زياراته المجدولة لعدد من محافظات المنطقة.

واستهل نائب أمير منطقة عسير زيارته باستقبال المواطنين في مقر محافظة تنومة واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

عقب ذلك عقد اجتماعات مع المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز بالمحافظة وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي، وناقش معهم الموضوعات المتعلقة باحتياجات المحافظة وسبل تعزيز تنميتها.

والتقى الأمير تركي بن طلال ببعض شباب وشابات المحافظة وناقش معهم عدداً من المحاور في المجالات الثقافية والصحية و التنموية، واستعرض مبادراتهم النوعية، مطالباً في الوقت ذاته شباب المحافظة بعرض مبادراتهم النوعية والمتوافقة مع الرؤية الوطنية وتقديمها لتعميمها على بقية محافظات المنطقة.

وفي نهاية زيارة نائب أمير منطقة عسير لمحافظة تنومة أكد أن المحافظة تحظى بدعم واهتمام القيادة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية مستقبلاً.