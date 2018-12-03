ولي العهد يغادر الجزائر والوزير الأول في مقدمة مودعيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الجزائر غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الجزائر اليوم. وكان في وداعه في المطار دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى، والوزراء في الحكومة الجزائرية.



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