"مستشفى أطفال الطائف" يستقبل أكثر من 22 ألف حالة خلال نوفمبر

استقبل مستشفى الأطفال بالطائف خلال يومي السبت والأحد الموافق 23-24 /3/ 1440هـ 2000 حالة مرضية بقسم الطوارئ، وذلك تزامناً مع دخول فصل الشتاء، بالإضافة لأكثر من 22945 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضحت الإحصائية أن 70٪ من تلك الحالات أمراض تنفسية مثل حالات "التهاب الجهاز التنفسي العلوي، وأزمات الربو، والتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية الفيروسي".
ورصدت "سبق" خلال جولة ميدانية، تكدس المراجعين في قسم الطوارئ، واطلعت على بعض جهود الكوادر الطبية المبذولة من خلال 4 عيادات ومختبر خاص بعد استقبال المراجعين بالأرقام والشاشات الإلكترونية.
وحول هذا الموضوع، دعت إدارة مستشفى الأطفال من جميع سكان محافظة الطائف والمراكز التابعة لها التوجه للمراكز الصحية التابعة للأحياء للحالات غير الطارئة خلال ساعات العمل الرسمي.
وأشارت الإدارة إلى أن المراكز الصحية التى تعمل حتى الساعة 12 صباحاً هي: "مركز وسط المدينة، ومركز شرق الحوية، ومركز السر"، متمنين للمرضى الشفاء العاجل.
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