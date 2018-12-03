"السعودية" تبدأ إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى كاليكوت الهندية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تبدأ الخطوط السعودية اعتباراً من فجر بعد غد الأربعاء، تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى مدينة كاليكوت في الهند، انطلاقًا من الرياض "3 رحلات أسبوعيًا" وجدة "4 رحلات" وبمعدل رحلة يوميًا يتم تشغيلها بطائرة من طراز إيرباص (A330-300) المجهزة لتوفير أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، وتبلغ سعتها (298) مقعداً، (36) مقعدًا لدرجة رجال الأعمال، و(262) مقعداً لدرجة الضيافة .

ويأتي إعادة التشغيل إلى كاليكوت بعد توقف استمر أكثر من ثلاث سنوات جراء أعمال تحديث وتطوير مطار المدينة الواقعة بولاية كيرلا على الساحل الجنوبي للهند وستكون الوجهة التاسعة لـ"السعودية" في الهند إلى جانب كل من "كوتشي، حيدر أباد، دلهي، بنغالور، لكناو، مومباي، تشيناي، ترافندروم"، والرابعة التي يتم تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إليها خلال هذا العام بعد كل من أربيل "العراق" وسورابايا ومكسر "إندونيسيا".

وستغادر الرحلة الأولى (SV746) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الساعة (3:15) فجر بعد غد الأربعاء بالتوقيت المحلي للمملكة وتستغرق الرحلة خمس ساعات و25 دقيقة لتصل إلى كاليكوت في الساعة (11:10) صباحًا بالتوقيت المحلي للهند.

وتغادر رحلة العودة رقم (SV747) مطار كاليكوت في الساعة (13:10) ظهرًا، وتستغرق الرحلة ست ساعات لتصل إلى جدة في الساعة (16:40) عصراً بتوقيت المملكة.

ويخدم تشغيل الرحلات المباشرة بمعدل يومي بين كل من "الرياض وجدة" و"كاليكوت"، التي تعتبر إحدى أهم المدن الهندية، شرائح متعددة من المسافرين ولأغراض مختلفة سواء الحجاج والمعتمرين أو ورجال الأعمال والسياح، وكذلك الجالية الهندية العاملة في المملكة والمسافرين العابرين إلى وجهات أخرى.

ويتم توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات "السعودية" للضيوف المواصلين إلى محطات داخلية، وكذلك الوجهات الدولية التي تصل إليها رحلاتها في أربع قارات حول العالم، أو رحلات شركائها أعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي الذي يضم 20 شركة طيران حول العالم وشركائها بالرمز المشترك .

ويبلغ حجم التشغيل الأسبوعي لرحلات "السعودية" بين المملكة والهند إلى (130) رحلة أسبوعيًا في الاتجاهين، وأظهر تقرير الأداء التشغيلي لـ"السعودية" خلال أكتوبر الماضي تسيير (647) رحلة بين المملكة والهند نقلت على متنها (142) ألف ضيف مسجلاً نموًا بنسبة (10%) مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، فيما تم تشغيل (7276) رحلة من بداية العام الجاري 2018م حتى نهاية شهر أكتوبر نقلت قرابة (1.5) مليون ضيف.

"جدة- كاليكوت"

الأيام: الاثنين ــــ الأربعاء ــــ الخميس ــــ السبت

رقم الرحلة التوقيت المغادرة الوصول

SV746 03:15 فجراً (توقيت المملكة) 11:10 صباحاً (توقيت الهند)

SV747 13:10 ظهراً (توقيت الهند) 16:40 عصراً (توقيت المملكة)

الرياض- كاليكوت

الأيام الأحد ـــ الثلاثاء ـــ الجمعة

رقم الرحلة التوقيت المغادرة الوصول

SV892 04:05 فجراً (توقيت المملكة) 10:50 صباحاً (توقيت الهند)

SV893 13:10 ظهراً (توقيت الهند) 15:45 عصراً (توقيت المملكة)

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