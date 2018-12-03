الدوري الممتاز للشباب: النصر يهزم الأنصار.. ويواصل الصدارة

محمد بن مسعود - الدمام - جرت اليوم الاثنين مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا.

وتمكن النصر من الفوز على الأنصار بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب نادي النصر، ورفع أصحاب الأرض في هذه المباراة رصيدهم من النقاط إلى الرقم 18 في المركز الأول على لائحة الترتيب فيما توقف رصيد الأنصار عند النقطة 8 في المركز التاسع.

وانتهت مباراة الشباب والاتحاد والتي جرت على ملعب نادي الشباب بالتعادل بدون أهداف، ورفع الشباب رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثالث ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 12بالمركز الرابع.

وفاز الطائي على الاتفاق بخماسية مقابل هدفين، ليصبح رصيد الطائي بعد مواجهة اليوم 10 نقاط في المركز الخامس ويتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 4 في المركز العاشر.

وفاز الوحدة على الرائد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الأول، ورفع الوحدة رصيده من النقاط إلى الرقم 9 في المركز السابع فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة 2 في المركز الثالث عشر.

وفاز التعاون على أحد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المواجهة التي دارت على ملعب نادي أحد، وأصبح رصيد التعاون 10 نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد أحد عند النقطة 4 في المركز الحادي عشر.

وحقق الهلال الفوز على القادسية بهدف دون رد، وارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 15 في المركز الثاني وتوقف رصيد القادسية عند النقطة 3 في المركز الثاني عشر.

وفاز الأهلي على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الأهلي، وتجمد رصيد الفتح عند النقطة صفر في المركز الرابع عشر فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 9 في المركز الثامن.