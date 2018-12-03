رسمياً.. تطبيق تقنية "الفار" في دوري أبطال أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - بداية من دور الستة عشر.. وبعد نجاح التجربة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الاثنين أنه سوف يستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بدءاً من دور الستة عشر.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن ألكسندر شيفرين عرض هذا المقترح على أعضاء اللجنة التنفيذية لليويفا الذين وافقوا عليه بالاجماع.

وكانت بطولة كأس العالم 2018 بروسيا التجربة الأكبر لهذه التقنية، وقد نجحت في إقناع شيفرين بضرورة استخدامها في الملاعب الأوروبية وهو بالفعل ما تم تنفيذه حتى صارت أمراً لا غنى عنه وبات الحكام يستخدمونه في مختلف الدوريات ببراعة كبيرة.