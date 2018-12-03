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محمد بن مسعود - الدمام - غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجزائر اليوم.

وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية. بالصور.. ولي العهد يغادر الجزائر والوزير الأول "أويحيى" في مقدمة مودعيه وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-03 غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجزائر اليوم.

وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية. 03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440 07:23 PM اخر تعديل 03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440 07:52 PM غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجزائر اليوم.

وكان في وداع سمو ولي العهد في المطار دولة الوزير الأول الجزائري الأستاذ أحمد أويحيى، وأصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الجزائرية. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بالصور.. ولي العهد يغادر الجزائر والوزير الأول "أويحيى" في مقدمة مودعيه ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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