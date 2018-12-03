- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع جامعة جدة: استمرار استقبال طلبات الترشيح لبرنامج التسجيل المزدوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت جامعة جدة عن الاستمرار في استقبال طلبات الترشيح للالتحاق ببرنامج "التسجيل المزدوج" لطلاب وطالبات الثانوية العامة، والذي دشنه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مؤخراً، بحضور مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.
وأوضحت الجامعة أن القبول في البرنامج يتم من خلال صفحة الويب الخاصة بالبرنامج على بوابة الجامعة الإلكترونية: http://goo.gl/3PsVztK، مشيرة إلى أن التسجيل قد بدأ اعتباراً من 26 / 11/ 2018م، وسوف يستمر حتى 12/ 12/ 2018م وفق آلية التسجيل التي تتضمن عدة مراحل وصولاً لمرحلة الترشيح وإعلان القبول النهائي.
وأوضح المشرف العام على الشؤون التعليمية بجامعة جدة الدكتور عامر الزايدي، أن برنامج التسجيل المزدوج يعتبر أول برنامج على مستوى الجامعات السعودية لتسريع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتفوقين (مسار علمي أو أدبي من مدارس التعليم العام)، والذي سيمكّنهم من دراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستهم في المرحلة الثانوية، واحتساب تلك المقررات كوحدات دراسية معتمدة للطالب حال التحاقه بالجامعة.
وأشار الدكتور الزايدي إلى أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين بهذا البرنامج في الأيام الثلاثة الأولى منذ تدشينه رسميّاً، بلغ (400) طالب وطالبة، داعيًا كافة الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج إلى ضرورة مراعاة اكتمال وتوفر كافة الشروط المطلوبة وتتبع آلية ومراحل التسجيل بدقة تامة؛ حتى يتم استكمال كافة المراحل بنجاح، مؤكداً أن المفاضلة بين المتقدمين للبرنامج في القبول النهائي ستكون حسب المقاعد المخصصة في البرنامج والمحددة من قبل الجامعة.
وقد اشترطت الجامعة للراغبين من طلاب وطالبات الثانوية العامة الالتحاق بالبرنامج، أن يكون سعوديَّ الجنسية أو من أم سعودية أو من أم لابن سعودي، وألا تقل درجة الطالب في اختبار القدرات العامة عن (90) درجة، كما لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 95%، وأن يكون الطالب ملتحقاً بالدراسة في الصف الثالث بالمرحلة الثانوية، والبيانات المدخلة إلكترونيّاً مطابقة للأصول.
جامعة جدة: استمرار استقبال طلبات الترشيح لبرنامج التسجيل المزدوجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03
أعلنت جامعة جدة عن الاستمرار في استقبال طلبات الترشيح للالتحاق ببرنامج "التسجيل المزدوج" لطلاب وطالبات الثانوية العامة، والذي دشنه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مؤخراً، بحضور مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.
وأوضحت الجامعة أن القبول في البرنامج يتم من خلال صفحة الويب الخاصة بالبرنامج على بوابة الجامعة الإلكترونية: http://goo.gl/3PsVztK، مشيرة إلى أن التسجيل قد بدأ اعتباراً من 26 / 11/ 2018م، وسوف يستمر حتى 12/ 12/ 2018م وفق آلية التسجيل التي تتضمن عدة مراحل وصولاً لمرحلة الترشيح وإعلان القبول النهائي.
وأوضح المشرف العام على الشؤون التعليمية بجامعة جدة الدكتور عامر الزايدي، أن برنامج التسجيل المزدوج يعتبر أول برنامج على مستوى الجامعات السعودية لتسريع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتفوقين (مسار علمي أو أدبي من مدارس التعليم العام)، والذي سيمكّنهم من دراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستهم في المرحلة الثانوية، واحتساب تلك المقررات كوحدات دراسية معتمدة للطالب حال التحاقه بالجامعة.
وأشار الدكتور الزايدي إلى أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين بهذا البرنامج في الأيام الثلاثة الأولى منذ تدشينه رسميّاً، بلغ (400) طالب وطالبة، داعيًا كافة الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج إلى ضرورة مراعاة اكتمال وتوفر كافة الشروط المطلوبة وتتبع آلية ومراحل التسجيل بدقة تامة؛ حتى يتم استكمال كافة المراحل بنجاح، مؤكداً أن المفاضلة بين المتقدمين للبرنامج في القبول النهائي ستكون حسب المقاعد المخصصة في البرنامج والمحددة من قبل الجامعة.
وقد اشترطت الجامعة للراغبين من طلاب وطالبات الثانوية العامة الالتحاق بالبرنامج، أن يكون سعوديَّ الجنسية أو من أم سعودية أو من أم لابن سعودي، وألا تقل درجة الطالب في اختبار القدرات العامة عن (90) درجة، كما لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 95%، وأن يكون الطالب ملتحقاً بالدراسة في الصف الثالث بالمرحلة الثانوية، والبيانات المدخلة إلكترونيّاً مطابقة للأصول.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
07:21 PM
أكثر من 400 طالب وطالبة متفوقين تقدموا خلال 3 أيام
أعلنت جامعة جدة عن الاستمرار في استقبال طلبات الترشيح للالتحاق ببرنامج "التسجيل المزدوج" لطلاب وطالبات الثانوية العامة، والذي دشنه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مؤخراً، بحضور مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.
وأوضحت الجامعة أن القبول في البرنامج يتم من خلال صفحة الويب الخاصة بالبرنامج على بوابة الجامعة الإلكترونية: http://goo.gl/3PsVztK، مشيرة إلى أن التسجيل قد بدأ اعتباراً من 26 / 11/ 2018م، وسوف يستمر حتى 12/ 12/ 2018م وفق آلية التسجيل التي تتضمن عدة مراحل وصولاً لمرحلة الترشيح وإعلان القبول النهائي.
وأوضح المشرف العام على الشؤون التعليمية بجامعة جدة الدكتور عامر الزايدي، أن برنامج التسجيل المزدوج يعتبر أول برنامج على مستوى الجامعات السعودية لتسريع طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتفوقين (مسار علمي أو أدبي من مدارس التعليم العام)، والذي سيمكّنهم من دراسة بعض المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستهم في المرحلة الثانوية، واحتساب تلك المقررات كوحدات دراسية معتمدة للطالب حال التحاقه بالجامعة.
وأشار الدكتور الزايدي إلى أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين بهذا البرنامج في الأيام الثلاثة الأولى منذ تدشينه رسميّاً، بلغ (400) طالب وطالبة، داعيًا كافة الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج إلى ضرورة مراعاة اكتمال وتوفر كافة الشروط المطلوبة وتتبع آلية ومراحل التسجيل بدقة تامة؛ حتى يتم استكمال كافة المراحل بنجاح، مؤكداً أن المفاضلة بين المتقدمين للبرنامج في القبول النهائي ستكون حسب المقاعد المخصصة في البرنامج والمحددة من قبل الجامعة.
وقد اشترطت الجامعة للراغبين من طلاب وطالبات الثانوية العامة الالتحاق بالبرنامج، أن يكون سعوديَّ الجنسية أو من أم سعودية أو من أم لابن سعودي، وألا تقل درجة الطالب في اختبار القدرات العامة عن (90) درجة، كما لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 95%، وأن يكون الطالب ملتحقاً بالدراسة في الصف الثالث بالمرحلة الثانوية، والبيانات المدخلة إلكترونيّاً مطابقة للأصول.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، جامعة جدة: استمرار استقبال طلبات الترشيح لبرنامج التسجيل المزدوج ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة: استمرار استقبال طلبات الترشيح لبرنامج التسجيل المزدوج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .