"تداول" تطلق خدمة البيانات المرجعية للأفراد

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن توفر خدمة البيانات المرجعية لكافة المتعاملين في السوق، بمن فيهم الأفراد من مستثمرين وأكاديميين وباحثين.
وتمكن خدمة البيانات المرجعية، المتعاملين في السوق من الوصول بسهولة إلى كمية وافية من المعلومات تشمل البيانات الأساسية للشركات، وأخبار السوق، وإجراءات الشركات وإعلاناتها والقوائم المالية والبيانات التاريخية، إضافةً إلى التقارير والإصدارات وغيرها.
وتم تصميم خدمة البيانات المرجعية بناءً على نظام يتسم بسهولة الاستخدام بحيث يمكن للمستخدم تصنيف البيانات على عدة مستويات وعرضها بصيغ مختلفة، كما يمكن تحليل أداء الشركات تاريخياً عبر الاطلاع على البيانات الخاصة بالأسهم منذ العام 1993م،ِ وتلك الخاصة بالمؤشرات ابتداءً من العام 2001م.
يأتي توفير خدمة البيانات المرجعية ضمن مجموعة من منتجات معلومات السوق التي كانت قد أطلقتها "تداول" في وقت سابق، بهدف تعزيز الشفافية في السوق من خلال تمكين المستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدّثة تلبّي كافة احتياجاتهم.
"تداول" تطلق خدمة البيانات المرجعية للأفرادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-03
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن توفر خدمة البيانات المرجعية لكافة المتعاملين في السوق، بمن فيهم الأفراد من مستثمرين وأكاديميين وباحثين.
وتمكن خدمة البيانات المرجعية، المتعاملين في السوق من الوصول بسهولة إلى كمية وافية من المعلومات تشمل البيانات الأساسية للشركات، وأخبار السوق، وإجراءات الشركات وإعلاناتها والقوائم المالية والبيانات التاريخية، إضافةً إلى التقارير والإصدارات وغيرها.
وتم تصميم خدمة البيانات المرجعية بناءً على نظام يتسم بسهولة الاستخدام بحيث يمكن للمستخدم تصنيف البيانات على عدة مستويات وعرضها بصيغ مختلفة، كما يمكن تحليل أداء الشركات تاريخياً عبر الاطلاع على البيانات الخاصة بالأسهم منذ العام 1993م،ِ وتلك الخاصة بالمؤشرات ابتداءً من العام 2001م.
يأتي توفير خدمة البيانات المرجعية ضمن مجموعة من منتجات معلومات السوق التي كانت قد أطلقتها "تداول" في وقت سابق، بهدف تعزيز الشفافية في السوق من خلال تمكين المستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدّثة تلبّي كافة احتياجاتهم.
03 ديسمبر 2018 - 25 ربيع الأول 1440
07:15 PM
لسهولة الوصول إلى بيانات الشركات وأخبار السوق
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن توفر خدمة البيانات المرجعية لكافة المتعاملين في السوق، بمن فيهم الأفراد من مستثمرين وأكاديميين وباحثين.
وتمكن خدمة البيانات المرجعية، المتعاملين في السوق من الوصول بسهولة إلى كمية وافية من المعلومات تشمل البيانات الأساسية للشركات، وأخبار السوق، وإجراءات الشركات وإعلاناتها والقوائم المالية والبيانات التاريخية، إضافةً إلى التقارير والإصدارات وغيرها.
وتم تصميم خدمة البيانات المرجعية بناءً على نظام يتسم بسهولة الاستخدام بحيث يمكن للمستخدم تصنيف البيانات على عدة مستويات وعرضها بصيغ مختلفة، كما يمكن تحليل أداء الشركات تاريخياً عبر الاطلاع على البيانات الخاصة بالأسهم منذ العام 1993م،ِ وتلك الخاصة بالمؤشرات ابتداءً من العام 2001م.
يأتي توفير خدمة البيانات المرجعية ضمن مجموعة من منتجات معلومات السوق التي كانت قد أطلقتها "تداول" في وقت سابق، بهدف تعزيز الشفافية في السوق من خلال تمكين المستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدّثة تلبّي كافة احتياجاتهم.
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المصدر : الخليج 365
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